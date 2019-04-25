علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والمصري، التي لُعبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أديب، من خلال تغريدة على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أحسن واحد عجبني في ماتش الأهلى والمصري كان الحكم المكسيكى ! مستوى الكورة عندنا مقلق جدا قبل كأس أفريقيا".

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق فوزًا غاليا على نظيره المصري البورسعيدي؛ ليعود بقوة للمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز المتصدر جدول البطولة، ونقطة عن نادي الزمالك الذي يحتل المركز الثالث.