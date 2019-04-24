قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، إن الأمل ما زال موجودا أمام الزمالك للحصول على بطولة الدوري العام.

وأكد عمرو أديب في تغريدة منه عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بيراميدز ممكن يتعلب ويتعادل في أي ماتش جاي والأهلى ممكن يتغلب ويتعادل برضه والزمالك ممكن يكسب كل ماتشاته اللي جاية كل شيء بقى وارد بعد اللي حصل الأسبوع اللي فات مفيش حاجة مؤكدة، الثابت الوحيد هو الإخلاص في الأداء على أرض الملعب والدرع للأفضل.. للزمالك".

وحقق فريق بيراميدز فوزا مستحقا على الزمالك بهدف نظيف أحرزه علي جبر في الدقيقة 25 من عمر اللقاء الذى أقيم على استاد الدفاع الجوي، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.