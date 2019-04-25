كشفت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، عن أول خلاف بين زوجها والفنان الراحل عبدالحليم حافظ، قائلًا إنه كان بسبب أغنية "أنا كل ما أقول التوبة"، حيث إن زوجها شعر بإهانة للتراث من طريقة تلحين الأغنية.

وأضاف كمال، خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، أن زوجها صرح في الكثير من البرامج الإذاعية إنه لو كان يعلم أنها ستُلحن بتلك الطريقة لم يكن يعطيها للعندليب الأسمر ليغنيها.

أشارت: "والخلاف مع العندليب هو اللي كان بيحكيلي عنها كان بيقول أنا جاي من الصعيد بشوكي، والعندليب له شعبية كبيرة وشعراء كبير وملحنين والجميع حوله، محدش يقدر يقوله كلام في وشه زي ما كنت بعمل".