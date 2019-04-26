تشارك وزارة الداخلية فى فعاليات معرض "أهلاً رمضان" المقام في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة 24 أبريل وحتى 20 مايو، وذلك من خلال تخصيص جناحين لمنظومة "أمان" (داخل القاعتين رقمي 2، و4).

ويوجد بمنافذ "أمان" في المعرض، كل أنواع المنتجات الغذائية (الجافة والطازجة)، واللحوم والدواجن والأسماك، والحاصلات الزراعية (الخضروات والفاكهة)، إلى جانب مستلزمات رمضان، بأسعار مخفضة تزامنا مع قرب حلول الشهر الكريم.

ولاقى افتتاح العمل بالمعرض، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم أوجه الرعاية كافة للمواطنين، والتيسير عليهم، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وتأتي مشاركة منافذ "أمان" بالمعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وكذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية بالتعاون مع فروع كبرى السلاسل التجارية، والتوسع فى افتتاح منافذ جديدة لمنظومة "أمان".