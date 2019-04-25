نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو يعرض فيه مزايا معارض أهلا رمضان المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، انطلاقا من حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية، واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار ‏مخفضة.

وجاء في الفيديو أن هناك 183 منفذ بيع ثابت في جميع المحافظات، فضلا عن وجود ما يزيد على 450 منفذا متنقلا وقوافل متحركة في كل محافظات الجمهورية؛ لتغطي المدن والقرى والمناطق التي لا تتوفر فيها منافذ دائمة لمعرض "سوبر ماركت ‏أهلا رمضان"، استكمالا لخريطة توفير المنتجات من خلال المعرض الرئيسي وفروعه ‏في المحافظات، بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص وكبار ‏المُصنعين ومُوردي السلع الغذائية في إطار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية نحو توفير السلع، وإطلاق مبادرات لتخفيض ‏أسعار المنتجات بمناسبة الشهر الكريم.‏

وأوضح الفيديو أن نسبة التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال هذه المعارض، وكذا المنافذ المتحركة تتراوح ما بين 15 إلى 30% بالقياس لأسعار السوق، حيث تستهدف تلك المعارض إتاحة كل السلع لجموع المواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، ويجرى إتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين في تلك المعارض مثل: ‏"المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، ‏والدواجن، ومساحيق المنظفات وغيرها من السلع".‏

وأعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بمستوى هذه المعارض، واحتوائها على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومنتجات متعددة ومتنوعة وبأسعار مخفضة وعالية الجودة وخصومات كبيرة تناسب جميع فئات وطبقات المجتمع المصري.