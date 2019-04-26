الرئاسة: بوتين أشاد بجهود تأمين المطارات.. ويدعم استئناف حركة الطيران

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في قمة منتدى الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين.

وصرح راضي بأنّ الرئيس الروسي هنأ نظيره المصري على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور، والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصري، ما يمهد استمرار عملية التنمية والبناء في مصر في مناخ من الاستقرار والأمن.

وأضاف راضي أنّ بوتين أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتقديره دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أنّ السيسي أعرب عن حرصه لتعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية، في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الأخيرة لروسيا في أكتوبر 2018، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

زاد راضي أنّ الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بينها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، إذ أشاد الرئيس الروسي بجهود مصر في تأمين المطارات، ما يدعم استئناف رحلات الطيران الروسي عقب انتهاء المشاورات الفنية الجارية بين الجانبين حاليا، فضلا عن مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية، والتعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وشهد اللقاء استعراض التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الأفريقية، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، إذ تم التطرق للقمة الأفريقية الروسية المقبلة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، وتأكيد أهمية بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، باعتبار أنّ القمة تستهدف إرساء خارطة للتعاون المُستدام بين روسيا والدول الأفريقية.

على جانب آخر، استعرض الرئيسان قضايا إقليمية ودولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مستجدات المسألة الليبية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية، إذ توافقت الرؤى على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومن أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.