شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكثفة بجميع أنحاء المدينة، للتأكد من صلاحية الأسماك والسلع الغذائية حرصا على صحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري وضبط الأسعار، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم شم النسيم.

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في تصنيع الفسيخ والسردين المملح بكميات 770 كيلوجرام من الفسيخ الفاسد، كما تبين وجود طين بالخياشيم غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 40 برطمانا يحتوي على سائل أحمر بأحد محلات الأسماك غير مدون عليه بيانات حيث يتم استخدامه في تلوين الأسماك وغشها.

كما شملت الحملة، المرور على مخازن الجبن الأبيض والرومي وفحصها والتأكد من تواريخ الصلاحية وسلامة الصفائح المعبئة بها وأقراص الجبن الرومي وأماكن تخزينها، ثم انطلقت إلى الأسواق لمعاينة الأسماك والأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، وتم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة.

وبناء على تقرير الطب البيطري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة، ومعاقبة المخالفين.

جاء ذلك بإشراف المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومدير عام التجارة الداخلية، ومدير إدارة رقابة المديرية، وفرق العمل التابعة لهما، وممثلي الطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الشؤون الصحة.