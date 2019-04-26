أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، ببدء تبادل لإطلاق النار بين الشرطة السريلانكية ومسلحين في مدينة "كالموناي".

وكانت هجمات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق عدة في سريلانكا، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مصرع ما يزيد على 300 قتيل، وإصابة المئات.