عرض الإعلامي عمرو أديب تحديا سنغافوريا عن الوقوف على قدم واحدة على الكرسي دون استخدام اليدين خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأضاف: "اسمه تمرين القدم الواحدة، وإذا لم تستطع أن تنفذه لن تقدر على السير بعد سن الـ60 كما يقولون من اخترعوا هذا التعدي".

وتابع: "جربناها في الاستديو ومحدش قدر يعملها وواضح إن الناس عندها مشاكل في الركب والظهر".

وأردف ممازحًا بسبب عدم قدرته على تنفيذ التحدي: "جربت النهاردة، وبقف على صباع واحد زي أي راقص باليه، بس مش عاوز أعملها دلوقتي عشان الحسد وممكن يجيلي مياه على الركبة".

وواصل: "اللي مش قادر المفروض ينزل زيي لأني بقضي حوالي 3 أو 5 ساعات في الجيم يوميًا".