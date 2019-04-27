أعلنت الشرطة في سريلانكا، عن اعتقال 20 مشبوها بالتورط في تفجيرات أحد الفصح خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن التليفزيون السريلانكي.

وبالتوازي مع الاعتقالات، هزت سريلانكا سلسلة جديدة من التفجيرات أمس الجمعة مستهدفة مدينة كالموناي شرقي البلاد.

وتواصل السلطات عمليات أمنية واسعة النطاق للقبض على المتورطين في إعداد وتنفيذ اعتداءات الفصح، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات باستهداف عدد من الكنائس والفنادق في العاصمة.

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، منذ عيد الفصح، والتي استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي.

وأسفرت عن مقتل نحو 310 شخصا وإصابة المئات حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري، وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار "الأخبار الكاذبة".