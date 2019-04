أعلنت الشرطة في سريلانكا، عن اعتقال 20 مشبوها بالتورط في تفجيرات أحد الفصح خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن التليفزيون السريلانكي.

وبالتوازي مع الاعتقالات، هزت سريلانكا سلسلة جديدة من التفجيرات أمس الجمعة مستهدفة مدينة كالموناي شرقي البلاد.

