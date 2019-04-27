أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة مدن المحافظة، لاستقبال شم النسيم.

وكلف المحافظ مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة، وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمدن، وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الشواطئ العامة، لاستقبال كافة المواطنين.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بنطاق المحافظة، مع التأكد من توفير الأدوية، وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، مع تكثيف الرقابة خاصة على الأسماك المملحة، ومحلات بيعها من ناحية الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية، وأخذ عينات من المنتج، وإرساله للفحص المعملي.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل القانون ضد أي محل مرخص غير مستوفى للاشتراطات الصحية أو أي باعة جائلين يقومون ببيع تلك الأسماك، أو أي مواد غذائية محظور تداولها.

وتم رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة، واستدعاء أطقم إسعافيه إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين، ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.