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«الخريطة الاستثمارية».. «بوصلة» أموال المصريين

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810 مليون و300 ألف جنيه قروض "مشروعك" بالبحيرة

810 مليون و300 ألف جنيه قروض "مشروعك" بالبحيرة

الصادق المهدي يدعو لانضمام السودان "فورًا" إلى "الجنائية الدولية"

الصادق المهدي يدعو لانضمام السودان "فورًا" إلى "الجنائية الدولية"

مسيحيو الإسكندرية يحتفلون بسبت النور

مسيحيو الإسكندرية يحتفلون بسبت النور

"تعليم دمياط" يشارك في فعاليات مشروع المدن الملونة بميدان الساعة بدمياط

"تعليم دمياط" يشارك في فعاليات مشروع المدن الملونة بميدان الساعة بدمياط

الجيزة بالمركز الأول في تحقيق المستهدف بـ"100 مليون صحة"

الجيزة بالمركز الأول في تحقيق المستهدف بـ"100 مليون صحة"

ضبط متهمين بحوزتهما 10 كيلو بانجو في دمياط

ضبط متهمين بحوزتهما 10 كيلو بانجو في دمياط

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