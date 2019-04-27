"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- فرقة الحضرة تقدم حفل غنائي في مركز الربع الثقافي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح "كايرو شو – الماركيي" الساعة 7 مساءً، وأسعار التذكرة 250 و350 و500 و750 و1000 و1500 جنيه.

- فرقة أسياد الزار تقدم عرض الحضرة الأسبوعي على مسرح الضمة في عابدين الساعة 8 مساءً.

- حفل الفنانة سمية درويش بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- عرض أفلام الدورة الخامسة لمهرجان "فاتن حمامة السينمائي" في مركز درب 1718 من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساءً.

- الفنانة نور خان تقدم Cover لأغاني الإنيمي وسبيس تون في "رووم آرت سبيس" الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.