نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" نماذج استرشادية لمادة الرياضيات باللغتين الإنجليزية والفرنسية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتستعرض "الوطن" هذه النماذج على النحو التالي:

أولًا: باللغة الإنجليزية

ثانيًا: باللغة الفرنسية

ونبه شوقي الطلاب إلى ملاحظة هذا النوع من الامتحانات الذي يستهدف "قياس مستويات فهم نواتج التعلم"، ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت في مجملها تقيس مهارات الحفظ وتوجد إجابتها في الكتاب.

وأضاف وزير التعليم أنّ أسلوب التحضير "المذاكرة" الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيدًا عن طريق الكتاب المدرسي، وكذلك المحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

ويمكن الاطلاع على نماذج استرشادية لمادة الكيمياء والأحياء والفيزياء باللغتين الإنجليزية والفرنسية.