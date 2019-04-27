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«الخريطة الاستثمارية».. «بوصلة» أموال المصريين

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منظمة مكسيكية تصدر قائمة بأكثر المدن عنفا في العالم

منظمة مكسيكية تصدر قائمة بأكثر المدن عنفا في العالم

دورة تدريبية لخطباء المساجد والأئمة في المنيا

دورة تدريبية لخطباء المساجد والأئمة في المنيا

محافظ كفر الشيخ يمهل مسؤولي الرياض 7 أيام لتلافي السلبيات بـ"أم سن"

محافظ كفر الشيخ يمهل مسؤولي الرياض 7 أيام لتلافي السلبيات بـ"أم سن"

بعد استخدامه في الانتحار.. نواب يطالبون ببديل آمن لـ"حبوب الغلة"

بعد استخدامه في الانتحار.. نواب يطالبون ببديل آمن لـ"حبوب الغلة"

"المنيا" تنظم مهرجانا ترفيهيا احتفالا بأعياد الربيع غدا

"المنيا" تنظم مهرجانا ترفيهيا احتفالا بأعياد الربيع غدا

"حماة الوطن" ينظم ندوة عن "تعميق فكر العمل الحر" للشباب في الغردقة

"حماة الوطن" ينظم ندوة عن "تعميق فكر العمل الحر" للشباب في الغردقة

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"القلب أبيض".. "فاطمة" عن تبرع جارها القبطي بعمرة لها: "ده ابني"

"القلب أبيض".. "فاطمة" عن تبرع جارها القبطي بعمرة لها: "ده ابني"

المصري المتهم بإهانة "شيعة البحرين" لا يحمل جنسية أخرى وزار القاهرة من أسبوع

المصري المتهم بإهانة "شيعة البحرين" لا يحمل جنسية أخرى وزار القاهرة من أسبوع

"كُحل سبت النور" في عيون نساء مصر.. عادة تتوارثها الأجيال

"كُحل سبت النور" في عيون نساء مصر.. عادة تتوارثها الأجيال

ناهد السباعي و"التريند".. رقص وملابس جريئة و"رسالة من الله"

ناهد السباعي و"التريند".. رقص وملابس جريئة و"رسالة من الله"

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حادث سيارة يغير حياة «محمود»: رياضة وتمثيل ورقص على كرسى متحرك

سماد من مخلفات الذرة.. ابتكار «هاجر» فى مسابقة «كلينتون»

سماد من مخلفات الذرة.. ابتكار «هاجر» فى مسابقة «كلينتون»

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