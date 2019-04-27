محافظ كفر الشيخ يمهل مسؤولي الرياض 7 أيام لتلافي السلبيات بـ"أم سن"

تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، المرور على قرية أم سن بمركز ومدينة الرياض، حيث تبين أن القرية بها تراكمات للقمامة بأماكن متفرقة بالقرية بجوار المعهد الديني، وخلف المسجد الكبير وبجوار مبنى الوحدة المحلية، وأن بعض الشوارع تحتاج لرفع كفاءة.

كما تلاحظ وجود بعض أعمدة الكهرباء مائلة والبعض الاخر يحتاج رفع كفاءة والبعض مضاء نهاراً وخاصة بمنطقة المقابر، وجود مصرف صرف زراعي بجوار المعهد الديني ممتلئ بالقمامة بداخلة وعلى جانب الطريق، وجود سور كوبرى محرم بقرية ام سن متهالك جداً ويمثل خطورة.

كما أظهر تقرير أعضاء المتابعة والمكتب الفني، وجود ناتج التطهير على جسر ترعة المارة بوسط القرية، وجود مبنى داخل القرية تم بناءة بالجهود الذاتية ليكون مقر لمكتب التموين والشؤون الاجتماعية والسجل المدني ولم يتم توصيل المرافق "المياه والكهرباء"، بسبب عدم دفع رسوم المقايسة بالنسبة للمياه ولم يتم تسليمة منذ أكثر من عامين، وبالمرور على الوحدة المحلية تبين عدم وجود عمال بالوحدة المحلية.

كما تم المرور على الوحدة الصحية بالقرية تبين وجود هبوط بأرضية الوحدة الصحية من الداخل وخاصة بصالة الانتظار وطرقة التوزيع، هبوط فى أرضية رصيف الوحدة الصحية من الخارج، وتبين انتشار الهيش والبوص بحديقة الوحدة الصحية، وجود أعطال بالسباكة حيث معظم حنفيات الوحدة لا تعمل.

وأشار التقرير إلى وجود مولد كهرباء تحت السلم بالطابق الأرضي، وتم توصيله عشوائيًا وفي متناول الأطفال مما يسبب خطورة، وجود لحامات لكابل الكهرباء بحديقة الوحدة دون تغطية، تم الانتهاء من خطة الرصف "2018/2019" الخاصة بالوحدة المحلية بتكلفة 160 ألف جنيه، ولا يوجد خطة لتغيير أعمدة الكهرباء، وقرارات الازالة جميعها قبل 2018، بناء على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ووكيل الصحة، رئيس قطاع الكهرباء، ووكيل وزارة الري بالمحافظة، بسرعة تلافي الملاحظات الواردة بالتقرير خلال أسبوع على الأكثر، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المقصرين.