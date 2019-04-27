سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم، على حريق شب في 3 منازل عشوائية بقرية عرب السنابلة دائرة مركز قليوب دون خسائر بشرية.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق في 3 منازل بقرية عرب السنابلة بدائرة قليوب.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.