وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لزميله شريف مدكور، بعدما أعلن إصابته بمرض سرطان القولون، عبر فيها عن دعمه له، تمنى له فيها الشفاء العاجل.

وقال موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دعواتي لشريف إنه يرجع ويهزم المرض اللعين، سلامتك يا بطل، هتخرج وترجع في برنامجك أقوى مما كنت".

وأضاف: "هتابعك زي ما بحب أتابعك كتير، وإن شاء الله تنور الشاشة وتملاها زي ما كنت ماليها بابتسامتك وضحكتك، وترجع تاني لبيتك بعد ما تخرج بالسلامة".

وواصل: "شريف طيب وجدع وراجل جدًا، وبيعمل حاجات كتير كويسة".