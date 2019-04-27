كرم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذين التحقوا بمبادرة "جون ماكسويل" المتخصصة في إعداد الكوادر والقيادات بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز تنمية القدرات بسموحة.

وقال الكردي، خلال التكريم، إن المبادرة هي الأولى في نوعها بالشرق الأوسط، وتمت برعاية لجنة التطوير والمتابعة والإصلاح بجامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المبادرة عقدت خصيصًا لهم بهدف تطوير مهاراتهم وإكسابهم صفات الشخصية القيادية من خلال منهج علمي معتمد دوليًا والوصول للوضع الأمثل فى العملية التعليمية في كل كليات ومعاهد الجامعة.

وأضاف الكردي، أن القائد النجاح هو الذي لا يتأثر العمل بغيابه وهو الذي يفكر خارج الصندوق ويكون دائما مبدع فى التعامل مع المشكلات وإيجاد طرق مختلفة لحلها، ويعمل دائما على تحسين بيئة العمل وتغيير مسار نتائج العمل للأفضل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.