بالصور| تفاصيل احتفال المنوفية بعيد القيامة المجيد

شارك مساء أمس، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد بمطرانية المنوفية بشبين الكوم، رافقه اللواء سمير أبو زامل مدير الأمن، واللواء أيمن شاهين رئيس فرع الأمن الوطني، وعدد من وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهد محافظ المنوفية قداس عيد القيامة المجيد وقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامبن أسقف المنوفية ورجال الدين بالكنيسة بتلك المناسبة، معرباً عن سعادته واعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والسلام والمحبة وأن يحفظ مصرنا وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

فيما أعرب الأنبا بنيامين مطران المنوفية عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، موجهاً الشكر لجميع المؤسسات الأمنية بالمحافظة لما لها من دور بارز في حفظ الأمن والأمان لمواطني وشعب المنوفية، مؤكداً أن مصر تعيش في أزهى عصورها وأن جميع الشعب المصري متساوون في الحقوق والواجبات، موضحا أن مصر ستظل دائما رمزاً للأمن والأمان بوحدة شعبها بكل أطيافه.