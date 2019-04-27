احتفلت مطرانية المنصورة للأقباط الأرثوذكس الليلة، بعيد القيامة المجيد بحضور نيافة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص ساروفيم وديع، وكيل مطرانية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

شهد القداس المهندس مختار الخولي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، نيابة عن المحافظ الدكتور كمال شاروبيم، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد عبدالسميع رئيس حي غرب المنصورة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال المهندس مختار الخولي، إننا معا هنا اليوم لنتشارك أفراح وأعياد المصريين جميعا ولا فرق بينهم بسبب دين أو عقيدة ، مؤكدا أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية المحبة والسلام، والمسلمين والمسيحيين في مصر يضربون على مر التاريخ أروع الأمثلة للتعايش والأخوة.

وأضاف الخولي أننا كيان واحد لا يتجزأ يعيش على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، وان مصر محفوظه بشعبها وأرضها بحفظ الله ورعايته وعنايته .

من جهته، أعرب الأنبا داود، عن سعادته البالغة لحضور ضيوف المحافظة نيابة عن محافظ الدقهلية وشدد على روح الأخوة والمحبة التي تسود صفوف الشعب المصري كله مسلمين ومسيحيين واننا سنظل جسد واحد رغم كيد الكائدين ومؤامرات الحاقدين.