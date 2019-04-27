قدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ونائب دائرة طهطا بسوهاج، التهاني لمطران طهطا وجهينه وتوابعها، الأنبا أشعيا، ومشاركة أقباط طهطا احتفالات عيد القيامة المجيدة.

وأكد سالم، أن المسلمين والمسيحين أخوة يشارك كل منهم الآخر في أفراحه وأحزانه، وان الشعب المصري نسيج واحد حقا وليس شعارات تُردد، ويتضح ذلك جليًا في معاملات كلاهما للأخر، ومشاركتهما أمور الحياة والعمل المشترك.

وأوضح أن الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب بفضلها ستظل مصر بلد الأمن والأمان لكل المصرين.

كما تقدم وكيل الخطة والموازنة في البرلمان، بالتهاني لجميع المسيحين كبيرهم وصغيرهم، مؤكدًا لهم أنه بالتكاتف والعمل الجاد، وخوف كل منا على الآخر، سنتغلب سويًا على الحاقدين على بلادنا، وراغبي النيل منها.