قال الإعلامي شريف مدكور، إن إصابته بالسرطان، ربما أصابه الله به، لغرض ما.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "أنا مهتم جدا بمرضى السرطان، والناس دايما تسألني عن سبب الاهتمام دا، وأنا معرفش ليه".

واستطرد: "وقبل كدا في شهر أكتوبر حلقت شعري على الهواء، تضامنا مع مرضى السرطان، وأما كنت بروح مستشفيات الأطفال وأشوفهم لابسين باروكة، كنت بشيلهالهم، وأقولهم انزلوا الشارع وقولوا احنا محاربين ضد السرطان، وهننتصر عليه".

واستطرد: "جايز ربنا يكون حب إني أحس بيهم أكتر، فحطني في الموقف دا عشان أقدر أدعمهم أكتر وأكتر، وبصراحة أنا مخضوض إن السوشيال ميديا مقلوبة كده عشاني".

وقال الإعلامي شريف مدكور، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأظهرت الفحوصات فيما بعد أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.