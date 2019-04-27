أجرى الإعلامي شريف مدكور مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد".

وقال مدكور خلال المداخلة، إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث بشهر رمضان الكريم.

وأضاف: "حاسس إني هرجع أحسن من الأول بإذن الله، وإن ربنا إداني هدية، وهعمل العملية في مستشفى دار الشفاء الحكومية، لأني واثق فيها وانبهرت بيها وعمري ما هسافر بره".

وتابع أنه اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون عندما كان يجري فحصا شاملا على جسده، مشيرًا إلى أنه قرر استكمال عمله حيث صور 4 حلقات في برنامجه الذي يقدمه عبر فضائية "الحياة"، بالرغم من أن الأطباء نصحوه بأن يجري العملية الجراحية في أقرب وقت ممكن.

وأردف: "اشتغلت 3 حلقات كمان وهبتدي أشتغل شغل رمضان لأن دي التزامات وبيوت ناس مفتوحة ولو مشتغلتش هقبض بس الشركة مش هتقبض".

وهنأ شريف مدكور الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "الله محبة.. الله أكبر".

وعن المساندة الكبيرة التي لقيها من مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر مرضه، قال "مدكور": "أنا اتخضيت، والتليفون عندي بقاله 48 مش بيسكت والواتس آب هنج وجالي عليه أكتر من 3000 رسالة وفي نجوم وممثلين وناس عمري ما قابلتهم اتكلموا عني".

ووجه "مدكور"، الشكر للفنانين تامر حسني وأمير كرارة وأحمد حلمي والإعلامية والفنانة إسعاد يونس على مساندتهم له.

وقال "مدكور"، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأظهرت الفحوصات فيما بعد أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.