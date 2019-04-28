شريف مدكور: "بحمد ربنا إني شايف حب الناس ليا دلوقتي"

قال الإعلامي شريف مدكور إنه دائما ما يصاب بالذهول عند وفاة أحد الشخصيات العامة أو الفنية عندما يرى حب الناس لهم.

وأضاف مدكور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "كنت أما حد يموت وأشوف الناس منزلة صوره وأقول يا ريته كان شايف حب الناس ليه، وبحمد ربنا إني شايف حب الناس ليا دلوقتي".

وتابع: "أنا هتعالج وأخف بالأطباء المصريين وفي المستشفيات المصرية، ومصر فيها أحسن أطباء في العالم"، مشيرا إلى أنه سيجري جراحة في أول أيام شهر رمضان.

وقال الإعلامي شريف مدكور، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأظهرت الفحوصات فيما بعد أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.