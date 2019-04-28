رصد 5 آلاف توك توك في 6 أكتوبر تمهيداً لحظره

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم رصد خمسة آلاف "توك توك"، تمهيدا لحظره نهائيا من المدينة، حفاظا على المظهر الجمالي.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على قناة "ON E"، أنه تم تعليق لافتات تحظر سير "التوك توك" في المدينة، تمهيدا للحظر النهائي لها، ويتم إصدار قرارت يومية للتحفظ عليها ويصادر 15 "توك توك" يوميا.

وأوضح أن جهاز المدينة أوجد بديلا عن طريق سيارات "السوزوكي الفان" سبعة ركاب، والميكروباص 14 راكبا والمتاح ترخيصهما بالمدينة.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أصحاب "التوك توك" بتغيير تلك الوسيلة للسيارات المتاح بترخيصها، قائلا إنه سيتم تسهيل إجراءات الترخيص بسهولة.