قبضت مباحث قسم أول شرم الشيخ، على متهم هارب من تنفيذ أحكام، أثناء مروره بمنطقة السوق القديم "التجاري" بمدينة شرم الشيخ.

وكان مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، يفيد القبض على "كريم. ا. م. ع"، مواليد 28/9/1992 م، ومقيم بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، أثناء مروره بمنطقة السوق التجاري واشتباه ضابط المباحث فيه.

وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب لتنفيذ أحكام في قضيتين إحداهما القضية رقم 7573 لسنة 2018 م جنايات قسم اول شرم الشيخ مخدرات والمقيدة كلي رقم 244 لسنة 2018 تحت حصر رقم 4 لسنة 2019 م، حكم غيابي سجن 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه. والقضية رقم 39842 لسنة 2010 م، جنح قسم إمبابة، إيصال أمانة بجلسة 5/1/ 2011م، تحت حصر 393 لسنة 2011 حكم غيابي، سجن 6 شهور وكفالة 300 جنيه.