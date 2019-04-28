شهد محيط الكنائس والأديرة بالبحرالأحمر، اليوم، تواجدا أمنيا مكثفا، وانتشرت الخدمات الأمنية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.

ورفعت مديرية أمن البحرالأحمر، حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة ووضعت الأجهزة الأمنية في مداخل كنائس والأديرة بالمحافظة، وشهدت الكنائس بوابات إلكترونية وشرطة نسائية، وذلك، تزامنًا مع بدء توافد المئات من الاقباط لأداء قداس عيد القيامة.

ووقف أفراد الكشافة التابعين لأمن كل كنيسة، أمام المداخل والمخارج، لتنظيم عملية الدخول والخروج، لمنع تكدس المواطنين، بالإضافة إلى التحقق من شخصية للوافدين على أداء القداس، وتفتيش حقائب السيدات، من قبل الشرطة النسائية تحسبًا لوقوع أي كارثة.

وكانت مديرية أمن البحر الأحمر رفعت حالة الطوارئ القصوى ونشرت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قواتها أمام الاديرة والكنائس، لتكثيف التواجد الأمني وذلك، تزامنًا مع صلاة قداس عيد القيامة المجيد.

وأكد مصدر أمني بالبحرالأحمر أن الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وفرض طوق أمني في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة بجميع مدن المحافظة.

وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس بجميع مدن المحافظة منذ الصباح الباكر للاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط تعزيزات أمنية.