سعر اليورو اليوم في مصر

ترصد "الوطن" يوميًا لقرائها سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم بعدد من البنوك الحكومية والخاصة، استمرارًا لخدماتها المتنوعة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.13 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 19.18 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.14 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.03 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.