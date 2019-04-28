أسعار السمك اليوم في مصر

استقرت أسعار السمك اليوم، الأحد في حلقات السمك بالأسواق المصرية، وترصد "الوطن" أسعار بيع الأسماك بأنواعها ومنها الفسيخ، الرنجة، السبيط والسمك البلطي كالتالي:

سمك الدينيس

وصل سعر سمك الدينيس إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 40 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 40 جنيهًا.

سمك جندوفلي

وصل سعر السمك الجندوفلي إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 80 جنيهًا للكيلو.

سمك عروس

بلغ سعر سمك عروس نحو 150 جنيهًا للكيلو.

السبيط

بلغ سعر السبيط نحو 180 جنيهًا للكيلو.

الرنجة

تراوح سعر بيع كيلو الرنجة بين 40 و60 جنيهًا.

الفسيخ

تراوح سعر بيع كيلو الفسيخ بين 120 و170 جنيهًا.

سمك نوار

وصل سعر سمك نوار إلى 160 جنيهًا للكيلو.

سمك فيليه

بلغ سعر سمك الفيليه نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وصل سعر الكابوريا في الأسواق إلى 150 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 200 و250 جنيهًا حسب للحجم.