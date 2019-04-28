قال الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، إن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هذا العام يأتي في ظل عملية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجارية في مصر، وعلاقة المودة والتآخي التي تجمع بين أبناء الشعب المصري الواحد.

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالعاطي، ورؤساء المكاتب الفنية وأعضاء السفارة المصرية ببرلين، أمس السبت، في قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى برلين، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية من الأقباط وبعض المواطنين الألمان، وترأس القداس الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية فى ألمانيا.

وألقى عبدالعاطي كلمة بهذه المناسبة، استهلها بتلاوة رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية في ألمانيا من الأقباط، متضمنة صادق الأمنيات لهم بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأشاد الأنبا دميان بالترابط بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين، خلال كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، معبرا فيها عن امتنانه لحضور سفير مصر ببرلين وأعضاء السفارة قداس عيد القيامة المجيد، واختتم كلمته بتلاوة كلمة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.