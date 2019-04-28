قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأعياد فرصة طيبة لمقابلة جميع المحبين، وإن العيد هو يوم فرح على كل المستويات.

وأكد البابا سعادته بلقاء شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف، أمس، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حينما جاءوا لتقديم التهنئة بعيد القيامة، لافتا إلى أن هناك نوعين من البشر نوع يصنع الأمل ونوع يصنع الألم، قائلا: "هناك بعض الشخصيات دائما يزرعون الأمل والرجاء في الآخرين".

وأضاف البابا، خلال استقباله المهنئين بعيد القيامة، صباح اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية، أن العدو الأول في المفهوم المسيحي هو الشيطان، ولكن المسيحية تعلمهم التعامل بمحبة مع كل البشر حتى هؤلاء الذين يظهرون العداوة لأنه من الممكن أن يعود ويتوب ويسير في الطريق الصحيح، قائلا: "البشر جميعا صنعة يد الله، والسلام عطية وهبة سمائية، ودائما نطلبها من الله ويجب أن تكون قلوبنا دائما ممتلئة ومهيئة للسلام".

وأشار إلى أنه ينظر نظرة خاصة للشهداء في كل مكان ويقدم المواساة إلى ذويهم ويصلي إلى الله دائما أن يشفي المصابين، ويطلب دائما التعزيات السمائية من أجل جميع المتألمين.

وكان البابا استقبل اليوم المهنئين بالعيد، عقب ترأسه مساء أمس، قداس العيد بحضور العديد من المسئولين والوزراء ومندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يحتفل الأقباط، اليوم، بعيد القيامة، بحسب تقويم الكنائس الشرقية.