"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل الفنانة أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر: 1000 و1500 جنيه.

- فرقة "كومبارس" المسرحية تقدم عرض "رفقًا بالقوارير" على مسرح "آفاق" الساعة 5:30 و8 مساءً، وسعر التذكرة 25 جنيهًا.

- "جمعية نقاد السينما المصريين" تعرض الأفلام الثلاثة القصيرة الفائزة بجوائز الدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، والدخول مجانًا.

- حفل الفنان عمرو دياب بالجامعة البريطانية الساعة 5 مساءً، والدخول لطلاب الجامعة فقط.

- حفل هيب هوب وراب للفنان كريم علي بعنوان "Hip Hop Nation" في مركز الربع الثقافي الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 35 جنيهًا.

- عرض الفيلم التونسي "ولدي" في مركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- حفل فريق "أفرونوبيا" بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- حفل وصلة سماع بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 6:30 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح "كايرو شو – الماركيي" الساعة 7 مساءً، وأسعار التذكرة 250 و350 و500 و750 و1000 و1500 جنيه.

- يستضيف مسرح الجمهورية بدار الأوبرا لمصرية حفل فرقة الرقص المسرحي الحديث والتي تقدم عرض "سيرينا" الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 25 و35 و50 جنيهًا.