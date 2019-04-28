تحيي النجمة أنغام، حفلا غنائيا، اليوم، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

ومن المقرر أن تشدو أنغام فى الحفل، بأغنيات ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، والذى يتضمن 14 أغنية.