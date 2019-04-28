قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في قمة "الحزام والطريق"، التي عُقدت في العاصمة الصينية بكين، عن مشروعين سينقلان مصر والقارة الأفريقية بعيدًا عن مربع الفقر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن المشروع الأول هو طريق "القاهرة – كيب تاون"، والذي يّهدف إلى تسهيل حركة النقل البري في أفريقيا، موضحًا أن إتمام هذا الطريق يمثل نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة ستغير من جغرافية القارة السمراء.

وأوضح الإعلامي، أن المشروع الثاني يتمثل في ربط ملاحي ينطلق من البحر المتوسط إلى بحيرة فيكتوريا، مستطردا: "مصر تقود عملية إعادة بناء وتخطيط القارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن أمام حلم أفريقي جديد يطل علينا، ندعو الجميع أن يشمروا لأن أمامنا ذهبية للاستثمار داخل القارة السمراء".