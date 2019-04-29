منعت صباح اليوم الاثنين، إدارة مدينة 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، المواطنين من غير قاطني المدينة، من نزول الشاطئ نظرًا لخطورته وتكرار حالات الغرق به، وتنفيذا لتحذيرات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية أمس الأحد.

وقال اللواء محمد إبراهيم، القائم بأعمال مدير مدينة 6 أكتوبر، إن الجمعية فوجئت بقرار من محافظ الإسكندرية بمنع نزول الشاطئ وإطلاقه تحذير شديد اللهجة من خطورة الشاطئ قبل بدء شم النسيم ودون سابق إنذار، مؤكدًا: "على الفور بدأت الجمعية باتخاذ إجراءاتها رغم عدم إخطارها رسميا حيث علمنا من وسائل الإعلام".

وأضاف "إبراهيم"، أن المحافظة تحمل الجمعية المسؤولية دون أن تتحمل هي المسؤولية في شيء فكل ما تقوم به الجمعية هي من مال أعضائها من خدمات ومرافق حتى الشاطئ تدفع له رسوم إيجار للمحافظة يتجاوز 3 ملايين جنيه دون استفادة حقيقية، بالإضافة إلى شروع الجمعية في إنهاء إجراءات صيانة حواجز الأمواج والذي يتكلف أكثر من 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية حتى الآن تتصدي للمواطنين بمفردها دون وجود أي من مسؤولي المحافظة أو الحي أو الشواطئ.

وطالب إبراهيم، محافظة الإسكندرية بحل أزمات ومشكلات المدينة قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية والتي تقع على المواطنين قبل الإدارة، وعدم الانصياع لمروجي الإشاعات من الفاسدين وأصحاب المصالح الذين يقوموا بتلويث تاريخ قيادات الجمعية من العسكريين السابقين والذين كانوا قاده ولهم تاريخ عسكري مشرف".

وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، حذر أمس الأحد، المواطنين وزوار المحافظة خلال عطلة شم النسيم من نزول شاطئ النخيل، نظرًا لخطورته وتكرار حالات الغرق به.

وأكد المحافظ، في بيان له، حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم تحسبًا لما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق بالشاطئ، وشدد على جميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق.

وبدورها، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين عدم النزول لشاطئ النخيل، باعتباره من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج.

يذكر أن شاطئ النخيل، التابع لمدينة 6 أكتوبر غربي الإسكندرية، يعرف باسم "شاطئ الموت" لتكرار حالات الغرق به، والتي بلغت 21 غريقًا الصيف الماضي.