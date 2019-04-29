أصيب شاب بإصابات متفرقة بجسده إثر سقوطة من أعلى قطار "الإسكندرية- القاهرة"، بقليوب، ونقل المصاب لمستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط شخص من أحد القطارات وإصابته بناحية مزلقان ميت نما.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه حال سير القطار رقم 27 "الإسكندرية- القاهرة" بناحية مزلقان ميت نما، سقط منه أحد الركاب ويدعى "أحمد. م. ف" 20 سنة، ومقيم "الدلنجات- بحيرة"، مما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفك الأيسر وجرح متهتك بالكتف الأيسر وآخر بالجبهة وجرح عميق بالركبة اليمنى والفخذين، ونقل لمستشفى ناصر العام، وحول لمستشفى قصر العيني، ولا يمكن استجوابه.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2160 إداري مركز قليوب لسنة 2019م، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.