أطلقت محافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، اليوم، احتفالا بأعياد الربيع، من خلال انطلاق موكب من سيارات الزهور، من أمام مكتبة الإسكندرية وسط المحافظة، إلى قلعة قايتباي بجمرك المدينة.

وجرى تزيين عدد من السيارات التابعة للأحياء في الإسكندرية بمجموعة متنوعة من الزهور بمختلف ألوانها، والأعلام المصرية، بالإضافة إلى إقامة معرض لزهور "الربيع" في حديقة بيرم التونسي، وأخر في حديقة "السلسلة"، تحت إشراف حي وسط، وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة.

وستشهد احتفالات المحافظة بأعياد "الربيع" افتتاح "ساعة الزهور" بحي وسط، بعد الانتهاء من تطويرها، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة ومسؤولي الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكلف اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة المستمرة واللحظية لاستعدادات استقبال المحافظة لأعياد شم النسيم، مشددًا عليهم بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها.