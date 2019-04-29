انطلق قطار المفاجآت، من محطة سكة حديد مصر صباح اليوم، متجها إلى مدينة الإسكندرية وسط فرحة الركاب بالاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث قامت الهيئة بإعداد القطار لمشاركة الجمهور فرحتهم بأعياد الربيع، وقام مسؤولو الهيئة بتوزيع الورود على جموع الركاب، وبدأ الركاب في ترديد الأغاني مثل "الدنيا ربيع والجو بديع".

ويقول أحمد عمران، والبالغ من العمر 30 عاما وأحد ركاب قطار المفاجآت إنه حرص على السفر للإسكندرية مستقلا قطار المفاجآت ليعيش أجواء احتفالات أعياد شم النسيم داخل القطار، موضحا أن الهيئة وفرت القطار حتى يتثنى لنا السفر للمدن الشاطئية وقضاء وقت ممتع على شواطئ الإسكندرية.

وأضاف "عمران"، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن هناك تطور ملحوظ في منظومة السكة الحديد، وأصبح هناك حالة من الانضباط داخل جميع قطارات الوجهين القبلي والبحري، وداخل جميع محطات السكة الحديد، مشيرا إلى أن المسؤولين بالهيئة قاموا بتوزيع الورود والحلوة على جميع ركاب قطار المفاجآت احتفالا بأعياد شم النسيم.

كما حرص الركاب على التقاط صور داخل قطار المفاجآت في أولى رحلاته التي انطلقت اليوم إلى مدينة الاسكندرية، حيث أن قطار المفاجآت يتكون من عربات ثانية مميزة، وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد، و10 جنيهات للطفل لرحلتي الذهاب والعودة، ولا يصرح بالسفر بهذا القطار إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقداً، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة على هذا القطار يدفع أجرة السفر كاملة علاوة على الغرامة المقررة.