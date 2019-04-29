استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، 7 حالات تسمم غذائي بسبب تناول الأكلة الشعبية "الفسيخ" أثناء الاحتفال بشم النسيم.

وقالت الدكتورة مها غانم المشرف على مركز السموم، إن المركز استقبل نحو 7 حالات منذ بداية اليوم، حيث استدعى اثنين منهم تناول ترياق التسمم الذي تصل تكلفته إلى 180 ألف جنيه، نظرا لحالتهما الخطيرة.

وأضافت غانم، في تصريحات لـ"الوطن"، الـ5 متسممين الباقيين لم تستدع حالتهم الصحية تناول العلاج، ولكن جرى معهم الإسعافات الأولية، مؤكدة تحسن حالتهم الصحية.

وكثف مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استعداداته لاستقبال الاحتفالات بـ"شم النسيم"، لكثرة الإصابة بحالات التسمم الغذائي نتيجة تناول الأكلة الشعبية الأشهر في هذا اليوم وهي "الفسيخ"، في ظل معاناة المركز في توفير ترياق المريض حيث يصل سعره إلى 180 ألف جنيه.