"وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي"، كلمات خطها أمير الشعراء أحمد شوقي "في حب مصر"، وجسدها أبناءها من المغتربين بالخارج، من خلالها تمثيلها تمثيلا مشرفا ودعم مواقفها كافة، وهو ما ظهر في معرض عبدالباسط مقلد، عضو مجلس إدارة النادي المصري بفيينا السابق، والذي أقام معرضا لمكتبته الخاصة خصص دخله لصالح الأعمال الخيرية في مصر.

نظم معرض مكتبة مقلد الخاصة بقاعة الدكتور سيد المهدي بالنادي المصري في فيينا، من 26 حتى 28 أبريل الجاري، وضم حوالي 500 كتاب وسط إقبال مميز، كان على رأسه الدكتور عمرو الإتربي، المستشار الثقافي المصري في فيينا، والإعلامي مصطفى عبدالله، مراسل التلفزين المصري، ونخبة من أبناء الجاليات المصرية والعربية بالنمسا.

"من أجل مصر وخيرها"، سبب مقلد إقامة معرضه في حديثه مع "الوطن"، مضيفا "عملت معرض لمكتبتي التي تحتوى على 1500 كتاب، في النادي المصري بفيينا، تحت إشراف المركز الثقافي"، موضحا أن فكرته جاءت إيمانا من أهمية تقديم أقصى استفادة لمصر من خلال الإمكانيات المتاحة، عن طريق عرض مجموعة من الكتب الدينية والاقتصادية والتاريخية المترجمة باللغتين الألمانية والإنجليزية.، غيرها للاطلاع، وتخصيص العائد للأعمال الخيرية في مصر.