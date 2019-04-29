"الصحة العالمية": 345 قتيلا في معارك طربلس

جانب من العمليات في طرابلس

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسارفيتش، اليوم، ارتفاع قتلى المعارك على العاصمة الليبية طرابلس إلى 345، بينهم 22 مدنيا، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف "جاسارفيتش"، أن القذائف الصاروخية العشوائية امتدت لمناطق المدنيين، رغم تحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ولفت "جاسارفيتش" إلى أن الطواقم الطبية للمنظمة تستقبل الجرحى في 3 مستشفيات، وأجرت 140 عملية جراحية خطيرة، و100 أخرى بسيطة منذ بدء المعارك على طرابلس.

ومنذ 4 أبريل الجاري، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس".