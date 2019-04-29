وسط أجواء احتفالية، امتلأت الحدائق والميادين العامة بملايين المواطنين، اليوم، بمناسبة أعياد الربيع، بمشاركة عدد من المحافظين، وإجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات ومواجهة جرائم التحرش، فيما انطلق قطار المفاجآت من محطة سكة حديد مصر، متجهاً إلى الإسكندرية، ضمن احتفالات الهيئة بشم النسيم، ووزّعت الورود لنشر البهجة بين الركاب.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية استنفاراً فى جميع المحافظات، للتعامل مع أى أحداث طارئة، فكثّفت مديريات التموين والصحة حملاتها لمراقبة الأسواق ومنافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة، ووجّه المحافظون تعليمات باستمرار أعمال رفع الإشغالات وتنظيف الشوارع أولاً بأول، ونشر مرفق الإسعاف سياراته فى مناطق الاحتفالات، حيث افترش المواطنون الحدائق، لتناول وجبات الفسيخ والرنجة.

الكشف على رواد القناطر ضمن "100 مليون صحة".. ومسيرات بالورود فى الشوارع.. وقطار المفاجآت يوزّع البهجة على الركاب من محطة مصر إلى الإسكندرية

فى القاهرة، تفقد المحافظ اللواء خالد عبدالعال، عدداً من الحدائق والمتنزهات والمراسى، وشدّد على رئيس هيئة النقل العام بضرورة التأكد من صلاحية الأوتوبيس النهرى، وإجراءات التأمين، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والمسطحات المائية، كما تبادل الأحاديث الودية مع المواطنين، وطالب رؤساء الأحياء برفع الإشغالات ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق.

واستقبل الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، رواد حدائق القناطر بالورود والهدايا، مؤكداً عدم تلقى غرفة العمليات بلاغات عن أى أحداث تُعكر صفو المحتفلين، حيث كشفت غرفة العمليات عن توافد ما يزيد على مليون مواطن على حدائق القناطر، فيما كانت فى استقبالهم فرق الفنون الشعبية، التى رقصت على أنغام المزمار والطبل البلدى.

وانتشرت الفرق الطبية فى حدائق القناطر للكشف على المواطنين، ضمن حملة «100 مليون صحة»، وقالت الدكتورة ألفت عبدالعزيز، مدير عام الطب الوقائى، إن المديرية وفّرت عيادة متنقلة ضمن خطة تأمين احتفالات شم النسيم، فيما أشارت الدكتورة أحلام صدقى، مدير «صحة القناطر» إلى تشكيل 5 فرق طبية، للتجول فى الحدائق والمتنزهات، للتعامل مع أى حالات طارئة.

وعلى نغمات أغنية «الدنيا ربيع والجو بديع»، انطلق موكب مكون من 12 سيارة تابعة لأحياء محافظة الإسكندرية، مُزيّنة بالزهور، فى مسيرة احتفالية من منطقة الشاطبى إلى قلعة قايتباى على طريق الكورنيش، كما شملت الاحتفالات افتتاح معرض لزهور «الربيع» فى حديقة بيرم التونسى، وآخر فى حديقة «السلسلة»، بإشراف حى وسط وشركتى الصرف الصحى ومياه الشرب.

وشارك فريق كشافة كلية التجارة فى الاحتفالات بعدد من الأغانى الوطنية، وقال المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، إن المحافظة استعدت لاستقبال 2 مليون زائر للإسكندرية من جميع المحافظات، فيما منعت إدارة شاطئ النخيل فى العجمى المصطافين من الدخول، تنفيذاً لتعليمات المحافظ بإغلاق الشاطئ، نظراً لخطورته، بسبب ارتفاع مستوى الأمواج، وهو ما تحداه المواطنون بالتسلل إلى المياه.

واستقبلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وهيئة تنشيط السياحة فى دمياط المصطافين بالورود والبالونات على بوابات المدينة، منذ الساعات الأولى للصباح، بالإضافة إلى توزيع إرشادات السلامة على الشواطئ، كما قاد رئيس المدينة، اللواء عماد حمدى، حملة لإزالة الإشغالات فى سوق السمك العمومية، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وشارك محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، فى احتفالية أعياد الربيع، بحضور وكلاء الوزارات والمسئولين التنفيذيين، وشملت عروضاً فنية وغنائية، رفع المشاركون فيها الأعلام، كما طافت سيارات مزيّنة بالورود عدداً من الشوارع، واستقبلت الحدائق والمتنزهات المواطنين منذ الصباح الباكر.

وفى العريش، انتشرت قوات الأمن بطول طريق البحر لمنع التحرّش خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، مع توافد المواطنين بأعداد كبيرة على شواطئ المدينة للاستمتاع بالإجازة، وفى الوادى الجديد، قرّر المحافظ اللواء محمد الزملوط فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب أمام المواطنين بالمجان. وشهدت النوادى النيلية فى الغربية إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاحتفال بشم النسيم، خاصة فى مدينتى كفر الزيات وزفتى، وقال المحافظ اللواء هشام السعيد إن جميع الخدمات والسلع الغذائية متوافرة فى منافذ البيع، بينما أكد اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، أن جميع الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية تخضع لإجراءات تأمين مشددة، وتوافدت الأسر على الحدائق والمتنزهات العامة فى الغربية، وسط أجواء من البهجة بين المواطنين.

وفتحت الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب أبوابها للمواطنين فى قنا بالمجان، بينما منعت الأجهزة الأمنية أى احتفالات فى قناطر نجع حمادى لدواعٍ أمنية، ووجّه المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان تعليمات للأجهزة التنفيذية بإعلان الاستنفار فى جميع مرافق المحافظة، ولقى شاب مصرعه غرقاً أثناء السباحة برفقة أصدقائه قُرب معدية الأقالتة النيلية، غرب الأقصر.