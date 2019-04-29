قال الدكتور معتز محيي عبدالحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية في العراق إن ظهور زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغداديللمرة الأولى من 5 سنوات أمر يشكل "مفاجأة بالنسبة لنا كعراقيين".

وأضاف "عبدالحميد": "أجهزة الاستخبارات سواء المحلية أو العالمية، يقولون من فترة لأخرى إنهم رصدوا تحركاته وهناك أخبار منذ فترة أنهم رصدوا وجوده في مدينة البوكمال السورية على الحدود السورية العراقية".

وأطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، في أول ظهور له منذ 2014، عبر تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليجرام".

وركز البغدادي في حديثه المطول، الذي لم يعرف بعد موعد تصويره أو موقعه، على ما جرى من أحداث في سريلانكا واعترافه بهزيمة التنظيم في الباغوز، فيما لم تظهر عليه علامات المرض أو التعب.

وقال الخبير السياسي العراقي: "هذا الفيديو يؤكد أن أبوبكر البغدادي حاليا بدأ في مشروعه الجديد، أو مخططه الجديد، وهو الآن يتجه إلى الإعلام مرة ثانية وليمارس تأثير صوته وظهروه على المسلحين الذين ينتشرون في الجبل سلسلة الجبال المحذية للحدود العراقية الإيرانية التي لجأ لها كل المسلحين من الموصل وغيرها".

وتابع: "يعني ذلك أن باق وسيقوم بعمليات وخاصة أنه بدأ عناصر التنظيم يستغلون بعض المناطق الهشة في ديالى وغيرها، وبالتالي الفيديو رسالة أنه موجود وأنه سيواصل عملياته".

وحول المكان المحتمل لتصوير هذا الفيديو، قال "عبدالحميد": "نحن نبحث عن مكانه باستمرار، الأكيد أن الأمريكان يعرفون مكانه لكن هناك سيناريو معد وهو أن يكون البغدادي ورقة يلعب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تم التلاعب لفترة طويلة بأسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق".

واختتم المحلل العراقي حديثه لـ"الوطن": "غير معقول أن الأمريكيين لا يعرفون مكانه خاصة وهو حسب ما هو متداول محصور في مثلث بين الحدود العراقية والسورية".

يمثل هذا الفيديو الظهور الثاني للبغدادي، إذ كان الظهور الأول عند الاعلان عن قيام داعش، عبر خطبته في مسجد النوري في الموصل.

التسجيل الذي حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ظهر فيه البغدادي بلحية طويلة بدا عليها الشيب ومحناة بعض الشيء، وهو يضع منديلا أسود على رأسه، جالسا على الارض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وأعلن البغدادي، في الفيديو، أن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".

وأضاف أن المعركة في الباغوز، شرق دير الزور، بسوريا انتهت، لافتا إلى أن "معركة داعش اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو".

وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".