أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، جولة نيلية، لمتابعة خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الربيع، خاصةً مع تزايد الإقبال على المراسي النيلية والحدائق العامة، للاحتفال بتلك المناسبة السنوية الهامة.

وقال محافظ سوهاج، في تصريحات على هامش الجولة، إن الوحدات المحلية والأجهزة المعنية كثفت التواجد في الميادين والشوارع والحدائق العامة وكورنيش النيل، للاهتمام بالنظافة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى اتخاذ مديرية الأمن لإجراءات التأمين اللازمة، في إطار خطة متكاملة لتأمين كل أنحاء المحافظة، خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، وعيد القيامة.

ولفت المحافظ إلى الدفع بـ98 سيارة إسعاف تتمركز في المناطق الحيوية بنطاق المحافظة كالحدائق العامة والمتنزهات، والميادين، والمعديات، والكنائس، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لمواجهة أي طارئ، بالإضافة إلى توافر الأمصال اللازمة لمواجهة أي تسمم غذائي، أو نزلات معوية ناتجة عن العادات الغذائية وتناول الأسماك المملحة والمدخنة خلال الأعياد.

كما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة مع إلغاء الإجازات لجميع الأطقم الطبية تحسبا لوقوع أي طارئ.

وعزز رجال شرطة المسطحات المائية من خدماتهم، للتأكد من تراخيص العائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها، والتأكيد على التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة، لتأمين احتفالات المواطنين بتلك المناسبة.