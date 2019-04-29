أكد جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أنه جرى توفير ترددات رقمية لمشاهدة بطولة الأمم الإفريقية، التي ستنظمها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على القنوات الأرضية دون التعدي على حقوق البث الفضائي، لمواجهة التغلب على ارتفاع أسعار التذاكر.

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أسعار الأجهزة الرقمية ستكون في متناول الجميع لأنها رمزية، ولمنع الاحتكار.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تتميز بتقنية HD وبجودة عالية، من خلال عربات الإذاعة الخارجية التي تم تجهيزها بأحدث معدات التصوير طبقا للبث الرقمي الأرضي بالاتفاق مع شركات ومؤسسات دولية ومصرية متخصصة في هذا الإطار.