"حتيتة": الجيش الليبي يحارب الميليشيات في طرابلس بعيدا عن المدنيين

أكد الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، أن الجيش الوطني الليبي يعمل على محاربة الميليشيات المسلحة في طرابلس بعيدا عن أماكن تواجد المدنيين، حرصا منه على أفراد الشعب الليبي المتواجديدن في أماكن العمليات.

وأضاف "حتيتية" في لقاء مع برنامج "هذا الصباح" المعروض على قناة "أكسترا نيوز"، أن الجيش الليبي لديه خطة عسكرية يقوم بنتفيذها على أرض الواقع وذلك في محيط طرابلس، الذي جاءت بعد سلسلة الهجمات التي نفذها في الساعات الأخيرة، وتستهدف مخازن الأسلحة والأليات التابعة للميليشيات المسلحة لتطهير طرابلس من الإرهاب.

وأشار المتخصص في الشأن الليبي إلى أن هناك ترحيب شعبي في جميع المدن الليبية، بضربات الجيش الليبي الناجحة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، والقضاء على التنظيمات الإرهابية.