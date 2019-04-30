تغادر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متوجهة إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات منتدى السياحة العالمي World Tourism Forum الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2019 في مدينة لوزيرن السويسرية، ويعقد العام الجاري تحت عنوان "رأس المال البشري في عصر الابتكار الخلاق".

وقبيل المغادرة، أكدت "المشاط" أهمية مشاركة مصر في المنتدى، مبينة أنه يعتبر منصة جيدة لتبادل الخبرات والاهتمامات المشتركة نحو تحقيق نمو مستدام في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على المستوى العالمي.

ولفتت وزيرة السياحة، إلى أن ذلك هو ما يتفق مع رؤية وزارة السياحة الحالية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، مضيفة أن سويسرا تعد من أهم الدول التى تشتهر بمدارسها وجامعاتها الفندقية.

وأوضحت وزيرة السياحة أن جلسات المنتدى سترتكز بشكل أساسي على تعزيز أهمية الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة من خلال مناقشة النماذج الناجحة للحكومات وللشركات الناشئة للتحول الرقمي في السياحة.

ولفتت "المشاط"، إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة يعتبر أحد الركائز الأساسية في المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي، مبينة أن المحور من أهم أهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية القطاع.

ومن المقرر، أن تزور الوزيرة على هامش مشاركتها في المنتدى كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن؛ والتي تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية في مجال الضيافة والسياحة على مستوى العالم، وذلك لبحث سبل التعاون لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة المصري، كما ستعقد مجموعة من اللقاءات المهنية والإعلامية مع ممثلى الإعلام الدولي.

ويشارك في المنتدى الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشؤون التدريب، والأستاذة آلاء قليقلة مستشارة الوزيرة للتحول الرقمي.

يحضر المنتدى ما يزيد على 500 مشارك من وزراء وكبار رجال صناعة السياحة والمستثمرين، وصناع القرار والسياسات حول العالم ، وبعض الأساتذة الأكاديميين، وعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة من الشباب.

جدير بالذكر، أن هذه هي الدورة السادسة للمنتدى؛ الذي يعتبر المنصة التي يشارك فيها كبار صناع القرار على المستوى الدولي من الحكومة والأوساط الأكاديمية والمالية لمناقشة التحديات المستقبلية للدول مع الأجيال القادمة من الشباب.