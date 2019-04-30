أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019- 2020، غداً الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

وأكدت الوزارة، أن التقدم سيكون إلكترونياً على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2، إضافة إلى الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، على أن يعلن عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وافتتحت 35 مدرسة في 21 محافظة خلال العام الدراسي 2018- 2019، التي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.