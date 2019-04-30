قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين صنعوا منذ أيام ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز، موضحا "لقد أبهرتم العالم كعادتكم بخروجكم بالملايين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

ووجه السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، رسالة شكر للمصريين بشأن مشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية: "أنتم جبرتم خاطري، مهما قال الإعلام برا، اللي عملتوه ده كان الرد الباهر، انتم جبرتوا خاطري وخاطر مصر".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ كرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي، وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.