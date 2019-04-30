السيطرة على حريق نشب في لانش سياحي بالغردقة

سيطرت قوات الحماية المدينة بالغردقة، منذ قليل، على حريق نشب بأحد اللنشات السياحية الرأسية على شاطئ أحد الفنادق بالغردقة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالبحر الأحمر، عصر اليوم الثلاثاء بلاغا، بنشوب حريق بأحد اللنشات السياحية بأحد شواطئ فنادق الغردقة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفعل تمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية، وجاري حصر الخسائر المادية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة ومعرفة سبب الحريق.