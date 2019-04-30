يوقع الشاعر والروائي محمد أبو زيد روايته الجديدة "عنكبوت في القلب"، الصادرة عن سلسلة "إبداعات قصصية" بالهيئة العامة للكتاب، وذلك في دار هن للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الخميس 2 مايو.

وصدرت رواية "عنكبوت في القلب" للشاعر والروائي محمد أبو زيد مؤخرا، عن سلسلة "إبداعات قصصية" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وتعد الثانية في مشواره، بعد روايته الأولى "أثر النبي" والتي صدرت في العام 2010 عن دار شرقيات للنشر.

ويواصل أبو زيد في روايته الجديدة بناء عالمه الخاص، حيث يتتبع مصائر شخصيات ظهرت من قبل في دواوينه، ويقدم بعض فصول روايته بمقاطع من قصائدها، في إشارة إلى الترابط بينها، وتتبع الرواية مصير شخصين يعيشان على أطراف الحياة، التقيا صدفة، ليجدا نفسيهما في مواجهة عالم فانتازي غرائبي لم يختبراه من قبل.

ويعد محمد أبو زيد أحد أهم الأصوات الشعرية المتفردة في كتابة قصيدة النثر بالعالم العربي، حيث صدر له من قبل سبعة دواوين هي: "ثقب في الهواء بطول قامتي" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في العام 2003، و"مديح الغابة" عن هيئة الكتاب 2006، و"قوم جلوس حولهم ماء" عن دار شرقيات 2005، و"طاعون يضع ساقًا فوق الأخرى وينظر للسماء" عن شرقيات 2009، و"مدهامتان" عن شرقيات 2012، و"مقدمة في الغياب" عن دار شرقيات 2013، و"سوداء وجميلة" عن شرقيات 2015، كما صدر له ديوان للأطفال بعنوان "نعنانة مريم" عن كتاب قطر الندى.

كما صدر له مختارات شعرية بالفرنسية بعنوان "قصيدة الخراب" عن دار المنار بفرنسا 2014، كما صدر له كتاب نقدي بعنوان "الأرنب خارج القبعة" عن مؤسسة هنداوي 2016